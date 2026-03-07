Jean-Simon Ongola Omgba : la politique de droit de douane zéro fait preuve d'ouverture de la Chine

À compter du premier mai 2026, la Chine appliquera pleinement un traitement à zéro droit de douane à tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle. Dans le cadre des Deux Sessions chinoises, CGTN Français a interviewé Jean-Simon Ongola Omgba, député à l'Assemblée Nationale du Cameroun. Dans cette interview, il s'est exprimé sur la politique de droit de douane zéro accordée par la Chine à 53 pays africains. Selon lui, le gouvernement chinois fait preuve d'ouverture. C'est une ouverture qui permet aux partenaires de se construire de manière plus juste et plus équitable et de se développer de manière plus inclusive.