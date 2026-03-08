ATTENTION, VOUS NE POURREZ PAS MANGER DIOMAYE SANS PERDRE TOUTES VOS DENTS ! ( Par Ganiou Olowonimi Agnide )


L'erreur que commettent beaucoup d'analystes et de militants du Pastef, c'est de continuer par voir Diomaye Faye comme le joker de Sonko. Il n'est plus ce jeune homme qui ne ressemblait à rien qui était heureux et honoré du rôle que lui confiait Sonko. 

Aujourd'hui, il est le Président du Sénégal. Il incarne la République du Sénégal s'il vous plaît ! Continuer à le sous-estimer est la plus grosse erreur politique que font les partisans de Sonko. Non, Diomaye est un gros morceau qu'ils ne pourront jamais facilement croquer comme ils le pensent. Et croire que parce qu'on a fait tomber le régime de Sall qui était en fin de mandat et qui a sabordé tout seul les chances de son camp en cherchant à prolonger son mandat de 2 ans, ce qui a offert un alibi inespéré de ralliement à la jeunesse et au peuple du Sénégal, c'est encore un mauvais calcul politique.

Et quand j'entends le narratif des pros Sonko qui laissent entendre que Diomaye a trahi Sonko et les patriotes, je me demande de quoi ils parlent. C'est plutôt Sonko, et je le dis depuis le début de leurs bisbilles, qui n'a pas respecté la fonction présidentielle et qui croit que le Président du Sénégal doit lui obéir aux doigts et à l'oeil par gratitude. Si un jour, vous avez un Président de la République au Sénégal ou ailleurs qui est soumis à la volonté d'un homme, fût-il le plus aimé, sachez qu'il représente un danger pour son pays et pour son peuple. Ceux qui prennent les affaires d'État comme les aventures de Dora l'exploratrice n'ont rien compris. Un jour quelqu'un qui occupe de hautes fonctions m'a dit ceci “quelles que soient ta familiarité et ta proximité avec le lion, tâche d'éviter qu'il interprète ton geste, aussi affectueux soit-il, comme une menace. Sinon, tu es perdu”. Et il a raison . Dans cette dimension du pouvoir, c'est parfois une question de vie ou de mort. 

J'écrivais le 26 mars 2024, jour de la victoire de Faye soutenu par Sonko : «De toutes les façons, l'alliance entre les deux là ne peut durer 2ans. Impossible. L'équation est trop difficile à résoudre. Faye, qu'il soit le vrai choix du peuple sénégalais ou pas, le destin l'a élevé au rang de Président. Il y a toujours une charge spirituelle dans de tels événements». Et aujourd'hui plus que jamais ces mots ont tout leur sens. Faye refuse d'être vu indéfiniment comme la marionnette. Il s'affranchit. Et si les patriotes croient qu'ils pourront l'éteindre, en un claquement de doigts, ils se trompent. Mais royalement !

Maintenant que le divorce est consommé, Faye s'il veut mettre toutes les chances de son côté devra se consacrer aux actions de développement. Il doit prouver aux sénégalais qu'il s'est affranchi du babysitting de Sonko et qu'il rentre enfin dans le costume du Président. Il doit surtout démontrer sa capacité à s'attaquer aux problèmes des sénégalais et à donner un sens aux attentes de sa jeunesse. C'est à ce prix (manœuvres politiques et résultats de sa gouvernance) qu'il pourra relever ce défi et ne pas passer pour un figurant dans l'histoire politique de son pays.



Par Ganiou Olowonimi Agnide
Dimanche 8 Mars 2026
