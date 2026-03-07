Politique : La Coalition « Diomaye Président » adopte sa charte et entre dans une nouvelle ère

La charte de la Coalition « Diomaye Président » a officiellement été approuvée par les deux tiers du Conseil des Leaders, seuil requis pour son entrée en vigueur. Le texte acte la refondation de cette plateforme politique née dans le sillage de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 et pose les bases d’une organisation structurée, à vocation nationale et internationale, dont l’ambition déclarée est de soutenir durablement l’action du chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.







Le préambule du document réunit sous une même bannière partis politiques, mouvements citoyens, élus, associations professionnelles, personnalités indépendantes et acteurs de la diaspora. Tous affirment leur « détermination à soutenir l’action, les réformes, les ambitions et la vision » du président Faye pour un « Sénégal souverain, juste, pacifique et prospère ». La charte entend ainsi franchir une nouvelle étape dans la consolidation du mouvement en l’ouvrant à toutes les forces partageant la vision présidentielle.







Sur le plan institutionnel, l’architecture retenue repose sur une hiérarchie à plusieurs niveaux. Le président de la République en est le président d’honneur et dispose du pouvoir de nommer le superviseur général ainsi que ses deux adjoints. Un Conseil des Leaders constitue l’instance d’orientation stratégique, chargé notamment de statuer sur l’adhésion de nouveaux membres et d’examiner les grandes questions politiques et territoriales. Sa composition obéit à un principe strict de non-cumul : chaque représentant y siège à un titre exclusif parti politique, mouvement citoyen, association professionnelle ou élu territorial par département. En dessous, un Comité exécutif assure la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action.







La charte prévoit également onze commissions de travail couvrant des domaines aussi variés que la communication, la jeunesse, la diaspora, les affaires juridiques ou encore la prospective stratégique. L’implantation territoriale est érigée en obligation : chaque membre est tenu de se rattacher à son instance communale ou départementale d’appartenance, la coalition se voulant présente dans toutes les communes du pays ainsi qu’à l’étranger.







En matière de gouvernance, le texte privilégie le consensus, tout en prévoyant le vote à la majorité simple pour les décisions ordinaires et à la majorité qualifiée des deux tiers pour les décisions stratégiques. La discipline interne est expressément encadrée : les membres s’engagent à éviter toute prise de position publique contraire aux orientations présidentielles et à privilégier le dialogue interne pour régler les différends. Les modalités de sanction et d’arbitrage sont renvoyées à un règlement intérieur.







La coalition se fixe enfin une triple ambition. Il faudra accompagner le mandat présidentiel en cours, préparer les prochaines échéances électorales et assurer un ancrage politique durable.

