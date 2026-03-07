AG coalition DIOMAYE : "Il faut être deux pour se disputer...mais meunou niou téré kéne mou xoultou" (Président Diomaye)

Dans son discours, le président de la République a lié humour et fermeté face aux attaques qui sont souvent dirigées contre sa personne. "Il faut être deux personnes pour se disputer[...]", a-t-il lancé.
Avant de poursuivre avec ironie. "Bou kéne rek déé wakh, loolou wolof xoultou lakoy wakh...meunou niou téré kéne mou xoultou", a-t-il ajouté en Wolof.
Le président de la République a renchéri en indiquant que la vraie sagesse consiste à ne pas répondre aux attaques pour se focaliser exclusivement sur ce qu'on a comme travail...
Autres articles
-
Face à ses alliés, Diomaye prêche la mesure et fustige l’animosité politique: « Ambition oui, mais il faut la manière… »
-
Bassirou Diomaye Faye se veut clair : « Une coalition qui soutient l’action du président ne peut pas être atone… »
-
Dissolution du Pastef, prison, récépissé : Comment Diomaye a bâti sa coalition…
-
Mimi Touré, superviseur général : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition »
-
4 avril - Audience entre le PR et les maires de Thiès, sauf le président du CD Siré Dia : un conseiller départemental interpelle le président de la République