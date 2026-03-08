Saint Louis - 8 Mars : Nancy Sow, une Dame de cœur se distingue...


Saint Louis - 8 Mars : Nancy Sow, une Dame de cœur se distingue...
C’est une femme qui inspire par sa force, éclaire par sa sagesse et touche les cœurs par sa bonté. Elle porte en elle des rêves, des combats, des sacrifices et une détermination silencieuse qui change le monde autour d’elle. Nancy Sow, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a vu le jour dans les années 70, est une ancienne élève du lycée des jeunes filles Ahmed Fall des années 90, où elle a obtenu son BFEM avant de poursuivre ses études au lycée Elhadj Omar Foutiyou Tall (ex-Faidherbe). 
 
Mais même si elle n'a pas fait des études poussées, madame Sow force le respect et son leadership dans toutes les activités qu’elle mène. Dans un monde dominé par les hommes dans le landerneau politique Saint-Louisien, Nancy a pu s'imposer de par son engagement et sa détermination au sein du parti Pastef/les patriotes. Un engagement politique qu'elle avait déjà entamé depuis les heures sombres de l'opposition. Cependant, cet engagement n'a en rien entaché ses activités professionnelles. Cette couturière de formation a su se créer un empire dans le domaine de la mode à Saint Louis. 
 
Dans un monde où la politique est souvent considérée comme un moyen d'ascension sociale, la self made women s'est fait toute seule et n'a jamais compté sur la politique pour avoir une assise financière. Madame Sow dite Nancy demeure une femme de coeur de par son accompagnement sans relâche aux femmes de la vieille ville en terme de financement et d'organisation. Une véritable actrice de développement qui défend inlassablement la cause de la femme. Elle reste fidèle à ses principes, croit en ses capacités et ne laisse jamais les obstacles définir sa destinée.

Aujourd’hui, en cette journée internationale des droits des femmes, Saint Louis célèbre l'une des ses illustres femme de valeur qui contribue fortement à un avenir meilleur avec amour, courage et persévérance dans le développement socio-économique de la ville tricentenaire.
À toutes les femmes de valeur : votre force est une lumière pour le monde.
Bonne Journée internationale des femmes!
Dimanche 8 Mars 2026
Cheikh Ba (Saint-Louis)



