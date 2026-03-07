Dissolution du Pastef, prison, récépissé : Comment Diomaye a bâti sa coalition…


Bassirou Diomaye Faye est formel. Il explique que c’est lui qui a passé les premiers coups de fil. Dès sa sortie de prison, l’actuel chef de l’État a contacté personnellement le Dr Abdourahmane Diouf et Serigne Gueye Diop pour poser les premières pierres de ce qui allait devenir la coalition Diomaye Président. Une démarche qu’il assume entièrement, tout en réaffirmant son ancrage indéfectible au Pastef.

 

Mais le contexte de l’époque rendait la manœuvre indispensable. Le Pastef avait en effet été dissous avant même d’être officiellement abrogé, et ce, trois jours seulement avant la libération de Diomaye Faye. Face à cette contrainte juridique, il fallait trouver une voie de contournement pour se présenter aux élections dans les délais. La solution : approcher des formations politiques disposant d’un récépissé en règle, afin de construire une coalition capable de porter la candidature.

 

C’est dans ce cadre que des émissaires de poids ont été dépêchés auprès de personnalités clés. El Malick Ndiaye, Abass Fall et Ayib Daffé ont ainsi été mandatés pour convaincre Aminata Touré de rallier l’alliance naissante. Une mission de haute diplomatie interne, révélatrice de la stratégie pragmatique déployée en un temps record pour transformer une contrainte judiciaire en force électorale. Le président de la République s’exprimait lors de l’Assemblée Générale de validation des textes fondateurs de la coalition Diomaye Président. 

Samedi 7 Mars 2026
