4 avril - Audience entre le PR et les maires de Thiès, sauf le président du CD Siré Dia : un conseiller départemental interpelle le président de la République

Dans une note transmise à la rédaction de Dakaractu Thiès, Mamadou Fall conseiller départemental de Thiès, a tenu à écrire au président de la République, au lendemain des audiences qu'il a été accordées aux 4 maires, en prélude à la célébration du 4 avril à Thiès.

"Monsieur le président de la République, je tiens tout d'abord à exprimer avec reconnaissance votre choix de célébrer la fête nationale du 4 avril a Thiès, une ville historique et pleine d'histoire. Monsieur le président de la République vous nous avez honorés avec les audiences que vous avez accordées au maire de la ville et aux trois autres maires des communes de l'Est, l'Ouest et le Nord, pour travailler à la réussite de la fête nationale a Thiès", a-t-il déclaré. Mamadou Fall a toutefois regretté le fait que le président Diomaye Faye reçoive les 4 Maires de Thiès, excepté le président du conseil départemental Siré Dia qui englobe les quinze communes du département de Thiès.

Selon lui, le président du conseil départemental de Thiès doit être reçu par le chef de l’État, au même titre que les maires, compte tenu de son statut de président du conseil départemental de Thiès.

Dans la note, le conseiller départemental a tenu à rassurer que le président de la République aura quand même droit à un accueil chaleureux à Thiès, terre d'hospitalité et de Téranga...