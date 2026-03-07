Latmingué: Serigne Momar Sokhna remet du "Sukaru Koor" à mille personnes et dénonce la campagne arachidière « Guerté gui diaroul »


Comme à l'accoutumée pendant le mois béni de Ramadan, le président du Grand Mouvement pour le Développement du Sénégal (GMDS), Serigne Momar Sokhna a offert du "Sukaru Koor" aux populations de la commune de Latmingué. « Nous en sommes à notre 5ème. Cette année, nous avons ciblé mille personnes sans distinction. L’objectif est de soulager les ménages en cette période de ramadan surtout ceux du monde rural qui, avec cette campagne de commercialisation de l’arachide, font face à des difficultés sans précédent  Comme nous avons un mouvement national, nous avons également remis du sucre à nos responsables», a-t-il déclaré. 
 
Poursuivant, Serigne Momar Sokhna a pointé du doigt la campagne de commercialisation de l’arachide dans le Saloum. Selon lui « les productions sont en train de pourrir à cause de cette mauvaise campagne de commercialisation. Je peux dire que les ministres Mabouba Diagne (agriculture) et Serigne Guèye Diop (commerce) ont failli à leurs missions (…). J’invite le Président de la République et son premier ministre à prendre des mesures fermes pour aider les paysans parce qu’ils sont fatigués ». Selon lui, le ministre de l’agriculture du Sénégal doit être issu du bassin arachidier « il y’a suffisamment de cadres qui peuvent gérer ce ministère, des jeunes diplômés qui ont également de l’expérience en matière de l’agriculture » a ajouté le président du GMDS.
 
Serigne Momar Sokhna est également revenu sur sa longue absence sur la scène politique du pays. « J’avais décidé de prendre un peu de recul pour mieux voir où mettre les pieds (…). Concernant les élections locales, je crois que la commune de Latmingué doit être confiée à quelqu’un qui a de l’expérience, qui a des relations, parce que Latmingué a des problèmes sur le plan des infrastructures, de la santé etc. C'est pourquoi, je lance un appel à la population de ne plus se tromper », a-t-il conclu.
Samedi 7 Mars 2026
Fallou Galass Sylla



