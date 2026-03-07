Face à ses alliés, Diomaye prêche la mesure et fustige l’animosité politique: « Ambition oui, mais il faut la manière… »


Lors de l’assemblée générale de validation des textes fondateurs de la Coalition Diomaye Président, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a livré un message de retenue et de responsabilité à ses alliés politiques, les invitant à incarner une pratique du pouvoir fondée sur la modestie et la mesure. « À mon élection, j’ai décidé de gouverner avec humilité », a rappelé le président de la République, avant d’insister sur la dimension temporelle de l’exercice du pouvoir. « Il faut garder en tête que le Sénégal n’a pas commencé et ne finira pas avec nous. Il faut transmettre le flambeau toujours en meilleur état », a-t-il déclaré, soulignant que la mission de ceux qui gouvernent est avant tout fiduciaire, au service d’un pays qui leur préexiste et leur survivra.

 

S’adressant directement aux membres de sa coalition, Bassirou Diomaye Faye a tenu à réaffirmer sa ligne de conduite : « J’entends continuer avec cette humilité et cette lucidité. Nous savons d’où nous venons. » Un rappel à l’ordre discret, mais lisible, à l’endroit de ceux qui seraient tentés par les excès que confère la proximité du pouvoir. Le chef de l’État a également évoqué la portée symbolique de son propre parcours. « Mon destin doit inspirer », a-t-il affirmé, avant d’ajouter que l’ambition personnelle, bien que légitime, ne saurait s’affranchir des exigences de la méthode : « Chacun peut avoir son ambition personnelle, mais il faut la manière pour parvenir à ses fins. »

 

Plaidant pour une culture du silence et de la retenue dans l’espace public, il a estimé que « le silence a beaucoup de vertus, surtout dans un pays comme le Sénégal », une mise en garde implicite contre les sorties intempestives et les guerres de positionnement au sein même du camp présidentiel.

 

Enfin, Bassirou Diomaye Faye a indiqué que la tonalité délétère des échanges politiques au Sénégal doit être revue. « On peut débattre dans une certaine violence… cette animosité dans l’espace politique est à revoir », a-t-il conclu, appelant à une élévation du débat public, à commencer par ses propres alliés.

Samedi 7 Mars 2026
