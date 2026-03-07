Coalition Diomaye Président: " Nous n'avons qu'un seul gardien, c'est le gardien de la constitution"( Abdourahmane Diouf")

" Il n'y a ni Parti-État, ni État-Parti. Il n' y a que la République", tels sont les propos du ministre Abdourahmane Diouf, à l'occasion de la rencontre de la coalition DIOMAYE Président pour la validation des textes fondateurs de cette entité.

Revenant sur la fameuse expression " Gardien". Abdourahmane Diouf a martelé. " Nous entendons parler beaucoup de gardien. Il y a un gardien de football, il y a un gardien de prison, il y a un gardien de maison, mais nous nous n'avons qu'un seul gardien, c'est le gardien de la Constitution", a-t-il lancé.

" La République, rien que la République", a-t-il conclu.