8 mars : Mimi Touré salue les « Jambars courageuses » du Sénégal et appelle à plus de solidarité envers elles

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée ce dimanche, l’ancienne Première ministre Aminata Touré a adressé un message de solidarité, d’hommage et de reconnaissance aux femmes du Sénégal. Des « Jambars courageuses et résilientes » les qualifie t-elle.
Dans sa publication sur sa page Facebook, Mimi Touré a appelé à un sursaut collectif en faveur des femmes, estimant qu’elles méritent davantage d’appui de la part de leurs homologues masculins leurs « thiamègnes » mais aussi de l’État et de la société dans son ensemble.
L’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental qui salue l’abnégation de toutes les mères, sœurs, filles et petites-filles du Sénégal, convoque ainsi le registre de la fraternité et de la bienveillance propre à la culture sénégalaise pour marquer cette journée symbolique.
