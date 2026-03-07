Cérémonie de remise de la médaille de la Ville de Thiès: " Notre objectif est d’honorer les braves hommes et femmes de notre panthéon"( Dr Babacar Diop)


Cérémonie de remise de la médaille de la Ville de Thiès: " Notre objectif est d’honorer les braves hommes et femmes de notre panthéon"( Dr Babacar Diop)
La mairie de la ville de Thiès, avec à sa tête le maire Babacar Diop, a remis la médaille de la Ville aux vaillants hommes et femmes Thiessois pour services rendus à la communauté. Lors de la cérémonie officielle, l'édile local de Thiès est revenu sur le sens de cette initiative.
 
" Nous avons institué cette cérémonie pour rendre hommage aux hommes et femmes qui ont servi notre cité dans l’amour et la loyauté. La Médaille de la dignité, créée par notre Conseil municipal, célèbre chaque année les distingués services rendus à Thiès. Nous louons le dévouement, l’engagement et le patriotisme de ceux qui se distinguent bravement dans l’effort de construction de la cité du rail. Elle permet de célébrer aussi les valeurs fondatrices de notre ville : la justice et la paix, la dignité et la liberté. Notre objectif est d’honorer les braves hommes et femmes de notre panthéon local qui doit nourrir le panthéon national. Il n’y a pas de nation sans terroirs. La nation se nourrit des sucs, des sèves et des rêves des terroirs. En vérité, le Sénégal de demain se construit d’abord à partir des terroirs et par les terroirs. C’est pourquoi, les hommes et femmes qui se sont distingués par leur travail et leur générosité à l’endroit de nos populations méritent les honneurs et la reconnaissance de notre ville", a-t-il évoqué.
 
S'adressant aux récipiendaires, le maire de la ville de Thiès a renchéri. " Vous êtes les héros du rayonnement et du développement de notre cité. Derrière chaque médaille, nous avons voulu célébrer le sacrifice consenti au service de la communauté. Vous avez construit la réputation de notre cité à travers le monde par le travail et par la vertu. La plupart des hommes et femmes que nous célébrons viennent de loin, ils se sont battus toute leur vie durant pour gagner dignement leur place dans la société. Ils ont gravi des échelons dans la douleur et la solitude pour se hisser au sommet de la réussite sociale. Ils n’ont pas conquis des privilèges pour eux-mêmes et leur famille. Ils ont partagé avec la société leur richesse et leur patrimoine. Car ils n’ont pas oublié leur dette à l’endroit de Thiès et de ses populations. Ils ont éduqué, soigné, habillé, logé et nourri la société. En définitive, Ils ont donné l’espoir et la force de vivre.
Vous incarnez les valeurs les plus hautes de notre ville : le refus, l’hospitalité et la solidarité à l’endroit des plus démunis. Vous avez aimé Thiès avec force et vous l’avez servie avec loyauté. En vérité, pour servir Thiès loyalement, il faut d’abord l’aimer sincèrement".
 
Et de conclure en ces termes. " Chers récipiendaires, dans ce monde marqué de scepticisme et de pessimisme, nous vous offrons en exemples à notre jeunesse. Les villes et les nations qui ont un avenir sont celles qui montrent des modèles de vie à leurs enfants pour les engager dans la voie du travail et de la vertu. Vous devez continuer d’inspirer les générations actuelles et futures afin que notre cité et notre nation poursuivent leur rayonnement en Afrique et dans le monde. 
Chers vénérables serviteurs de notre cité, entrez ici comme des Bienheureux dans le Livre de l’Histoire des grands hommes et des grandes femmes de Thiès, avec vos bienveillantes servitudes".
Autres articles
Samedi 7 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Latmingué: Serigne Momar Sokhna remet du

Latmingué: Serigne Momar Sokhna remet du "Sukaru Koor" à mille personnes et dénonce la campagne arachidière « Guerté gui diaroul » - 07/03/2026

Macky Sall à l’ONU : entre ambition internationale et mémoire nationale( Dr Souleymane Mbengue, URV)

Macky Sall à l’ONU : entre ambition internationale et mémoire nationale( Dr Souleymane Mbengue, URV) - 07/03/2026

‎En route vers le 08 mars à Kolda : Hommage aux badjenou gox, sages-femmes et clubs de jeunes filles leaders...

‎En route vers le 08 mars à Kolda : Hommage aux badjenou gox, sages-femmes et clubs de jeunes filles leaders... - 07/03/2026

Face à ses alliés, Diomaye prêche la mesure et fustige l’animosité politique: « Ambition oui, mais il faut la manière… »

Face à ses alliés, Diomaye prêche la mesure et fustige l’animosité politique: « Ambition oui, mais il faut la manière… » - 07/03/2026

AG coalition DIOMAYE :

AG coalition DIOMAYE : "Il faut être deux pour se disputer...mais meunou niou téré kéne mou xoultou" (Président Diomaye) - 07/03/2026

Dissolution du Pastef, prison, récépissé : Comment Diomaye a bâti sa coalition…

Dissolution du Pastef, prison, récépissé : Comment Diomaye a bâti sa coalition… - 07/03/2026

Mimi Touré, superviseur général : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition »

Mimi Touré, superviseur général : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition » - 07/03/2026

4 avril - Audience entre le PR et les maires de Thiès, sauf le président du CD Siré Dia : un conseiller départemental interpelle le président de la République

4 avril - Audience entre le PR et les maires de Thiès, sauf le président du CD Siré Dia : un conseiller départemental interpelle le président de la République - 07/03/2026

Coalition Diomaye Président:

Coalition Diomaye Président: " Nous n'avons qu'un seul gardien, c'est le gardien de la constitution"( Abdourahmane Diouf") - 07/03/2026

Abdourahmane Diouf au président Diomaye : « On ne peut pas se contenter d’un parti-État, encore moins d’un État-Parti »

Abdourahmane Diouf au président Diomaye : « On ne peut pas se contenter d’un parti-État, encore moins d’un État-Parti » - 07/03/2026

La Coalition « Diomaye Président »: Ce que prévoit le règlement intérieur…

La Coalition « Diomaye Président »: Ce que prévoit le règlement intérieur… - 07/03/2026

Politique : La Coalition « Diomaye Président » adopte sa charte et entre dans une nouvelle ère

Politique : La Coalition « Diomaye Président » adopte sa charte et entre dans une nouvelle ère - 07/03/2026

Ndeye Maty Diagne parle de la collaboration entre les médias sino-africains

Ndeye Maty Diagne parle de la collaboration entre les médias sino-africains - 07/03/2026

Jean-Simon Ongola Omgba : la politique de droit de douane zéro fait preuve d'ouverture de la Chine

Jean-Simon Ongola Omgba : la politique de droit de douane zéro fait preuve d'ouverture de la Chine - 07/03/2026

Abdoulaye Baldé et l’UCS soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU : « C’est opportunité majeure pour l’Afrique »

Abdoulaye Baldé et l’UCS soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU : « C’est opportunité majeure pour l’Afrique » - 07/03/2026

Affaire SOFTCARE : Le député Tahirou Sarr met en cause l’ARP et exige des comptes

Affaire SOFTCARE : Le député Tahirou Sarr met en cause l’ARP et exige des comptes - 06/03/2026

Santé : Le Sénégal célèbre une première journée mondiale du Lymphœdème et appelle à une prise en charge accessible

Santé : Le Sénégal célèbre une première journée mondiale du Lymphœdème et appelle à une prise en charge accessible - 06/03/2026

DIFFUSION DE FAUSSES NOUVELLES / Papa Oumar Ndiaye condamné pour avoir accusé Serigne Fallou Ibn Khadim Rassoul de…

DIFFUSION DE FAUSSES NOUVELLES / Papa Oumar Ndiaye condamné pour avoir accusé Serigne Fallou Ibn Khadim Rassoul de… - 06/03/2026

PJF : Face au parquet, Farba Ngom obtient gain de cause devant la Chambre d’accusation financière

PJF : Face au parquet, Farba Ngom obtient gain de cause devant la Chambre d’accusation financière - 06/03/2026

‎SG de l'ONU : Moussa Baldé (PCD/Kolda) soutient la candidature de Macky Sall...

‎SG de l'ONU : Moussa Baldé (PCD/Kolda) soutient la candidature de Macky Sall... - 06/03/2026

Saré Bidji (Kolda) : Un violent incendie ravage une concession à Mboguel Dikory...

Saré Bidji (Kolda) : Un violent incendie ravage une concession à Mboguel Dikory... - 06/03/2026

Yoro Dia : « La cohabitation douce devient cacophonie diplomatique »

Yoro Dia : « La cohabitation douce devient cacophonie diplomatique » - 06/03/2026

Guédiawaye : un maçon condamné pour diffusion d’images obscènes à une inconnue

Guédiawaye : un maçon condamné pour diffusion d’images obscènes à une inconnue - 06/03/2026

Faux recrutement au Port autonome de Dakar : un individu arrêté pour tentative d’extorsion sexuelle

Faux recrutement au Port autonome de Dakar : un individu arrêté pour tentative d’extorsion sexuelle - 06/03/2026

Souveraineté numérique et dépendance technologique en afrique : Qui contrôle l’intelligence artificielle contrôle l’avenir ( par Alioune BA )

Souveraineté numérique et dépendance technologique en afrique : Qui contrôle l’intelligence artificielle contrôle l’avenir ( par Alioune BA ) - 06/03/2026

Sûreté urbaine - accusations contre Sonko : Me Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne sommés de prouver leurs accusations

Sûreté urbaine - accusations contre Sonko : Me Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne sommés de prouver leurs accusations - 06/03/2026

Pédophilie en bande organisée : comment Pierre Robert piégeait des mineurs sénégalais sur Facebook et leur faisait vivre l’enfer… Quatorze personnes écrouées.

Pédophilie en bande organisée : comment Pierre Robert piégeait des mineurs sénégalais sur Facebook et leur faisait vivre l’enfer… Quatorze personnes écrouées. - 06/03/2026

Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) : Dakar et Rabat coordonnent le suivi des supporters sénégalais détenus au Maroc

Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) : Dakar et Rabat coordonnent le suivi des supporters sénégalais détenus au Maroc - 05/03/2026

TGI DE DIOURBEL- Exercice illégal de la pharmacie / Mor Gueye, originaire de Mbacké, condamné

TGI DE DIOURBEL- Exercice illégal de la pharmacie / Mor Gueye, originaire de Mbacké, condamné - 05/03/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : l’AFP appelle à une mobilisation nationale et internationale

Candidature de Macky Sall à l’ONU : l’AFP appelle à une mobilisation nationale et internationale - 05/03/2026

RSS Syndication