Cérémonie de remise de la médaille de la Ville de Thiès: " Notre objectif est d’honorer les braves hommes et femmes de notre panthéon"( Dr Babacar Diop)

La mairie de la ville de Thiès, avec à sa tête le maire Babacar Diop, a remis la médaille de la Ville aux vaillants hommes et femmes Thiessois pour services rendus à la communauté. Lors de la cérémonie officielle, l'édile local de Thiès est revenu sur le sens de cette initiative.

" Nous avons institué cette cérémonie pour rendre hommage aux hommes et femmes qui ont servi notre cité dans l’amour et la loyauté. La Médaille de la dignité, créée par notre Conseil municipal, célèbre chaque année les distingués services rendus à Thiès. Nous louons le dévouement, l’engagement et le patriotisme de ceux qui se distinguent bravement dans l’effort de construction de la cité du rail. Elle permet de célébrer aussi les valeurs fondatrices de notre ville : la justice et la paix, la dignité et la liberté. Notre objectif est d’honorer les braves hommes et femmes de notre panthéon local qui doit nourrir le panthéon national. Il n’y a pas de nation sans terroirs. La nation se nourrit des sucs, des sèves et des rêves des terroirs. En vérité, le Sénégal de demain se construit d’abord à partir des terroirs et par les terroirs. C’est pourquoi, les hommes et femmes qui se sont distingués par leur travail et leur générosité à l’endroit de nos populations méritent les honneurs et la reconnaissance de notre ville", a-t-il évoqué.

S'adressant aux récipiendaires, le maire de la ville de Thiès a renchéri. " Vous êtes les héros du rayonnement et du développement de notre cité. Derrière chaque médaille, nous avons voulu célébrer le sacrifice consenti au service de la communauté. Vous avez construit la réputation de notre cité à travers le monde par le travail et par la vertu. La plupart des hommes et femmes que nous célébrons viennent de loin, ils se sont battus toute leur vie durant pour gagner dignement leur place dans la société. Ils ont gravi des échelons dans la douleur et la solitude pour se hisser au sommet de la réussite sociale. Ils n’ont pas conquis des privilèges pour eux-mêmes et leur famille. Ils ont partagé avec la société leur richesse et leur patrimoine. Car ils n’ont pas oublié leur dette à l’endroit de Thiès et de ses populations. Ils ont éduqué, soigné, habillé, logé et nourri la société. En définitive, Ils ont donné l’espoir et la force de vivre.

Vous incarnez les valeurs les plus hautes de notre ville : le refus, l’hospitalité et la solidarité à l’endroit des plus démunis. Vous avez aimé Thiès avec force et vous l’avez servie avec loyauté. En vérité, pour servir Thiès loyalement, il faut d’abord l’aimer sincèrement".

Et de conclure en ces termes. " Chers récipiendaires, dans ce monde marqué de scepticisme et de pessimisme, nous vous offrons en exemples à notre jeunesse. Les villes et les nations qui ont un avenir sont celles qui montrent des modèles de vie à leurs enfants pour les engager dans la voie du travail et de la vertu. Vous devez continuer d’inspirer les générations actuelles et futures afin que notre cité et notre nation poursuivent leur rayonnement en Afrique et dans le monde.

Chers vénérables serviteurs de notre cité, entrez ici comme des Bienheureux dans le Livre de l’Histoire des grands hommes et des grandes femmes de Thiès, avec vos bienveillantes servitudes".