ONU: Barthelemy Dias soutient la candidature de Macky Sall

Barthélémy Dias apporte son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies. Sur sa page officielle , le leader de Sénégal Binu Bokk donne l’information qui constitue un signal politique notable, tant il émane d’un opposant historique de l’ancien chef de l’État.
L’ancien maire de Dakar qui a longtemps incarné une ligne de résistance frontale contre Macky Sall durant ses 12 années à la tête du Sénégal se dit favorable à cette candidature qui illustre la dynamique particulière que suscite l’ambition onusienne de l’ancien président.
L’ancien maire de Dakar qui a longtemps incarné une ligne de résistance frontale contre Macky Sall durant ses 12 années à la tête du Sénégal se dit favorable à cette candidature qui illustre la dynamique particulière que suscite l’ambition onusienne de l’ancien président.
Autres articles
-
Iran : Mojtaba Khamenei désigné Guide suprême de la Révolution islamique
-
Front Social / Les centrales syndicales sonnent la mobilisation : Une grève générale sur la table…
-
4 avril- opération de déguerpissement sur l'avenue Caen et absence de site de recasement: le cri du cœur des ouvriers de Thiès
-
Le choc entre le gardien de la « révolution » et le gardien des « valeurs » (Dr Kanté Malao)
-
08 mars à Saly / Astou Diarra sonne la mobilisation pour une meilleure valorisation des produits locaux et plaide le soutien des autorités...