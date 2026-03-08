ONU: Barthelemy Dias soutient la candidature de Macky Sall

Barthélémy Dias apporte son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies. Sur sa page officielle , le leader de Sénégal Binu Bokk donne l’information qui constitue un signal politique notable, tant il émane d’un opposant historique de l’ancien chef de l’État.



L’ancien maire de Dakar qui a longtemps incarné une ligne de résistance frontale contre Macky Sall durant ses 12 années à la tête du Sénégal se dit favorable à cette candidature qui illustre la dynamique particulière que suscite l’ambition onusienne de l’ancien président.