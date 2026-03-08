Iran : Mojtaba Khamenei désigné Guide suprême de la Révolution islamique

​L'Assemblée des experts a officiellement annoncé ce dimanche l'élection de Seyyed Mojtaba Khamenei en tant que troisième dirigeant de la République islamique d'Iran. Cette décision fait suite au décès du chef suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.

​

​ Après une session d'urgence, l'instance chargée de nommer le Guide a tranché en faveur du fils du défunt leader, privilégiant la continuité au sommet de l'État.



​Mojtaba Khamenei devient le troisième homme à occuper cette fonction depuis la révolution de 1979, succédant à son père (1989-2026) et au fondateur de la République, Rouhollah Khomeini.



​Cette nomination intervient dans un climat de transition critique pour l'Iran, tant sur le plan intérieur qu'international.



​

​La désignation de Mojtaba Khamenei, bien que pressentie par de nombreux observateurs depuis des années, marque un tournant historique. Longtemps resté dans l'ombre tout en exerçant une influence considérable sur l'appareil sécuritaire et les Gardiens de la révolution, il devra désormais asseoir sa légitimité auprès des différentes factions du pouvoir.