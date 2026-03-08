Front Social / Les centrales syndicales sonnent la mobilisation : Une grève générale sur la table…

Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) Mody Guiro,s’est exprimé lors de l’émission En Vérité sur Radio Sénégal, sur la situation des travailleurs ainsi que le respect des engagements de l’Etat. Les centrales syndicales se préparent à dévoiler leur plan d’action le 12 mars 2026, et l’hypothèse d’une grève générale n’est plus écartée. En effet, le responsable syndical s’est montré délibérément laconique sur le contenu précis des mesures envisagées, mais le ton était sans équivoque. « Nous allons organiser un point de presse le 12 mars 2026 pour décliner notre plan d’action. Je ne veux pas anticiper, mais nous n’écartons pas une grève générale », a-t-il averti.







Une intervention dans un contexte de tensions persistantes sur le front social, alors que les centrales se prévalent d’avoir scrupuleusement respecté leurs engagements dans le cadre du pacte de stabilité sociale. Depuis la signature de cet accord, aucune grève générale n’a été déclenchée de leur initiative, une retenue que Mody Guiro présente comme un gage de bonne foi désormais mis à rude épreuve. « Nous avons beaucoup patienté et nous avons respecté notre parole. Mais là, c’est trop », a-t-il lâché.







Mody Guiro a réaffirmé sa conception du dialogue social comme seul rempart contre une escalade des tensions: La stabilité sociale repose sur le dialogue et non sur les menaces. »







Le point de presse du 12 mars sera donc scruté de près. Il devrait fixer le cap d’un mouvement syndical qui, après des mois de patience affichée, semble décidé à hausser le ton.

