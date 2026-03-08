Journée sur la cohésion nationale : musulmans et chrétiens unis dans le jeûne et la foi

Dans un contexte marqué par une coïncidence rare où musulmans et chrétiens observent le jeûne le même jour, un phénomène qui ne se produit qu’une fois tous les 33 ans, une Journée dédiée à la Cohésion nationale a été organisée afin d’appeler les Sénégalais à renforcer les valeurs d’unité, de paix et de vivre-ensemble.
Placée sous le slogan « Nous jeûnons ensemble, nous prions ensemble et nous bâtissons ensemble », cette initiative se veut un moment de communion entre les différentes composantes religieuses du pays. Pour les organisateurs, cette période constitue une opportunité symbolique pour rappeler l’importance de la foi comme facteur de stabilité et de développement au Sénégal.
Selon Abdoulaye Ciss, coordonnateur du mouvement Les Témoins, l’objectif de cette journée était de rassembler les Sénégalais autour d’un message commun. « Nous traversons une période historique où musulmans et chrétiens jeûnent en même temps. Ce cycle revient tous les 33 ans et nous avons voulu saisir cette occasion pour appeler les Sénégalais à se retrouver autour de la cohésion nationale », a-t-il expliqué.
Contrairement aux rencontres habituelles, les initiateurs ont volontairement choisi de ne pas définir de thème précis, préférant mettre en avant la foi comme valeur fédératrice. « Quand il y a des crises ou des tensions sociales, politiques ou économiques, la foi peut être le premier pont et le dernier rempart », a soutenu le coordonnateur, rappelant que les relations entre les autorités politiques et les guides religieux ont toujours contribué à préserver la stabilité du pays depuis l’indépendance.
Au-delà de la dimension spirituelle, cette journée a également été l’occasion d’adresser un message à la jeunesse sénégalaise. Les organisateurs ont insisté sur la responsabilité qui incombe aux jeunes dans la construction de l’avenir du pays. « Le Sénégal sera l’héritage de la jeunesse. Il est donc important que les jeunes se rassemblent autour des valeurs d’unité, de cohésion, de paix et de stabilité », a affirmé Abdoulaye Ciss.
Dans cette perspective, le mouvement Les Témoins entend jouer un rôle d’interface entre l’État et la jeunesse à travers la mise en place d’un think-tank destiné à favoriser la participation des jeunes dans les instances de décision et à proposer des alternatives dans les politiques publiques.
Les initiateurs ont également lancé un appel aux autorités afin de renforcer l’accompagnement des jeunes. « Les Témoins veulent être un pont transparent et fiable entre l’État et la jeunesse », a conclu Abdoulaye Ciss, soulignant que près de 75 % de la population sénégalaise est jeune, un potentiel qui, selon lui, doit être pleinement valorisé pour accélérer le développement du pays.
