Journée sur la cohésion nationale : musulmans et chrétiens unis dans le jeûne et la foi



Au-delà de la dimension spirituelle, cette journée a également été l’occasion d’adresser un message à la jeunesse sénégalaise. Les organisateurs ont insisté sur la responsabilité qui incombe aux jeunes dans la construction de l’avenir du pays. « Le Sénégal sera l’héritage de la jeunesse. Il est donc important que les jeunes se rassemblent autour des valeurs d’unité, de cohésion, de paix et de stabilité », a affirmé Abdoulaye Ciss.



Dans cette perspective, le mouvement Les Témoins entend jouer un rôle d’interface entre l’État et la jeunesse à travers la mise en place d’un think-tank destiné à favoriser la participation des jeunes dans les instances de décision et à proposer des alternatives dans les politiques publiques.



Les initiateurs ont également lancé un appel aux autorités afin de renforcer l’accompagnement des jeunes. « Les Témoins veulent être un pont transparent et fiable entre l’État et la jeunesse », a conclu Abdoulaye Ciss, soulignant que près de 75 % de la population sénégalaise est jeune, un potentiel qui, selon lui, doit être pleinement valorisé pour accélérer le développement du pays.