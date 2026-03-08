Journée sur la cohésion nationale : musulmans et chrétiens unis dans le jeûne et la foi


Dans un contexte marqué par une coïncidence rare où musulmans et chrétiens observent le jeûne le même jour, un phénomène qui ne se produit qu’une fois tous les 33 ans, une Journée dédiée à la Cohésion nationale a été organisée afin d’appeler les Sénégalais à renforcer les valeurs d’unité, de paix et de vivre-ensemble.

Placée sous le slogan « Nous jeûnons ensemble, nous prions ensemble et nous bâtissons ensemble », cette initiative se veut un moment de communion entre les différentes composantes religieuses du pays. Pour les organisateurs, cette période constitue une opportunité symbolique pour rappeler l’importance de la foi comme facteur de stabilité et de développement au Sénégal.

Selon Abdoulaye Ciss, coordonnateur du mouvement Les Témoins, l’objectif de cette journée était de rassembler les Sénégalais autour d’un message commun. « Nous traversons une période historique où musulmans et chrétiens jeûnent en même temps. Ce cycle revient tous les 33 ans et nous avons voulu saisir cette occasion pour appeler les Sénégalais à se retrouver autour de la cohésion nationale », a-t-il expliqué.

Contrairement aux rencontres habituelles, les initiateurs ont volontairement choisi de ne pas définir de thème précis, préférant mettre en avant la foi comme valeur fédératrice. « Quand il y a des crises ou des tensions sociales, politiques ou économiques, la foi peut être le premier pont et le dernier rempart », a soutenu le coordonnateur, rappelant que les relations entre les autorités politiques et les guides religieux ont toujours contribué à préserver la stabilité du pays depuis l’indépendance.

Au-delà de la dimension spirituelle, cette journée a également été l’occasion d’adresser un message à la jeunesse sénégalaise. Les organisateurs ont insisté sur la responsabilité qui incombe aux jeunes dans la construction de l’avenir du pays. « Le Sénégal sera l’héritage de la jeunesse. Il est donc important que les jeunes se rassemblent autour des valeurs d’unité, de cohésion, de paix et de stabilité », a affirmé Abdoulaye Ciss.

Dans cette perspective, le mouvement Les Témoins entend jouer un rôle d’interface entre l’État et la jeunesse à travers la mise en place d’un think-tank destiné à favoriser la participation des jeunes dans les instances de décision et à proposer des alternatives dans les politiques publiques.

Les initiateurs ont également lancé un appel aux autorités afin de renforcer l’accompagnement des jeunes. « Les Témoins veulent être un pont transparent et fiable entre l’État et la jeunesse », a conclu Abdoulaye Ciss, soulignant que près de 75 % de la population sénégalaise est jeune, un potentiel qui, selon lui, doit être pleinement valorisé pour accélérer le développement du pays.
Autres articles
Dimanche 8 Mars 2026
Amadou Koundour 



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Iran : Mojtaba Khamenei désigné Guide suprême de la Révolution islamique

Iran : Mojtaba Khamenei désigné Guide suprême de la Révolution islamique - 08/03/2026

Front Social / Les centrales syndicales sonnent la mobilisation : Une grève générale sur la table…

Front Social / Les centrales syndicales sonnent la mobilisation : Une grève générale sur la table… - 08/03/2026

4 avril- opération de déguerpissement sur l'avenue Caen et absence de site de recasement: le cri du cœur des ouvriers de Thiès

4 avril- opération de déguerpissement sur l'avenue Caen et absence de site de recasement: le cri du cœur des ouvriers de Thiès - 08/03/2026

Le choc entre le gardien de la « révolution » et le gardien des « valeurs » (Dr Kanté Malao)

Le choc entre le gardien de la « révolution » et le gardien des « valeurs » (Dr Kanté Malao) - 08/03/2026

08 mars à Saly / Astou Diarra sonne la mobilisation pour une meilleure valorisation des produits locaux et plaide le soutien des autorités...

08 mars à Saly / Astou Diarra sonne la mobilisation pour une meilleure valorisation des produits locaux et plaide le soutien des autorités... - 08/03/2026

08 mars à Kolda : À la découverte du « new deal » chez les jeunes filles leaders de Saré Moussa Ndour…

08 mars à Kolda : À la découverte du « new deal » chez les jeunes filles leaders de Saré Moussa Ndour… - 08/03/2026

ATTENTION, VOUS NE POURREZ PAS MANGER DIOMAYE SANS PERDRE TOUTES VOS DENTS ! ( Par Ganiou Olowonimi Agnide )

ATTENTION, VOUS NE POURREZ PAS MANGER DIOMAYE SANS PERDRE TOUTES VOS DENTS ! ( Par Ganiou Olowonimi Agnide ) - 08/03/2026

ONU: Barthelemy Dias soutient la candidature de Macky Sall

ONU: Barthelemy Dias soutient la candidature de Macky Sall - 08/03/2026

8 mars : Mimi Touré salue les « Jambars courageuses » du Sénégal et appelle à plus de solidarité envers elles

8 mars : Mimi Touré salue les « Jambars courageuses » du Sénégal et appelle à plus de solidarité envers elles - 08/03/2026

Saint Louis - 8 Mars : Nancy Sow, une Dame de cœur se distingue...

Saint Louis - 8 Mars : Nancy Sow, une Dame de cœur se distingue... - 08/03/2026

8 MARS - L’association « Femme Genre Santé Aide et Développement Durable » appelle à

8 MARS - L’association « Femme Genre Santé Aide et Développement Durable » appelle à "briser le silence" face aux violences. - 08/03/2026

Action sociale à Dahra Djoloff : Idrissa Samb apporte son soutien aux populations nécessiteuses

Action sociale à Dahra Djoloff : Idrissa Samb apporte son soutien aux populations nécessiteuses - 08/03/2026

Cérémonie de remise de la médaille de la Ville de Thiès:

Cérémonie de remise de la médaille de la Ville de Thiès: " Notre objectif est d’honorer les braves hommes et femmes de notre panthéon"( Dr Babacar Diop) - 07/03/2026

Latmingué: Serigne Momar Sokhna remet du

Latmingué: Serigne Momar Sokhna remet du "Sukaru Koor" à mille personnes et dénonce la campagne arachidière « Guerté gui diaroul » - 07/03/2026

Macky Sall à l’ONU : entre ambition internationale et mémoire nationale( Dr Souleymane Mbengue, URV)

Macky Sall à l’ONU : entre ambition internationale et mémoire nationale( Dr Souleymane Mbengue, URV) - 07/03/2026

‎En route vers le 08 mars à Kolda : Hommage aux badjenou gox, sages-femmes et clubs de jeunes filles leaders...

‎En route vers le 08 mars à Kolda : Hommage aux badjenou gox, sages-femmes et clubs de jeunes filles leaders... - 07/03/2026

Face à ses alliés, Diomaye prêche la mesure et fustige l’animosité politique: « Ambition oui, mais il faut la manière… »

Face à ses alliés, Diomaye prêche la mesure et fustige l’animosité politique: « Ambition oui, mais il faut la manière… » - 07/03/2026

AG coalition DIOMAYE :

AG coalition DIOMAYE : "Il faut être deux pour se disputer...mais meunou niou téré kéne mou xoultou" (Président Diomaye) - 07/03/2026

Dissolution du Pastef, prison, récépissé : Comment Diomaye a bâti sa coalition…

Dissolution du Pastef, prison, récépissé : Comment Diomaye a bâti sa coalition… - 07/03/2026

Mimi Touré, superviseur général : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition »

Mimi Touré, superviseur général : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition » - 07/03/2026

4 avril - Audience entre le PR et les maires de Thiès, sauf le président du CD Siré Dia : un conseiller départemental interpelle le président de la République

4 avril - Audience entre le PR et les maires de Thiès, sauf le président du CD Siré Dia : un conseiller départemental interpelle le président de la République - 07/03/2026

Coalition Diomaye Président:

Coalition Diomaye Président: " Nous n'avons qu'un seul gardien, c'est le gardien de la constitution"( Abdourahmane Diouf") - 07/03/2026

Abdourahmane Diouf au président Diomaye : « On ne peut pas se contenter d’un parti-État, encore moins d’un État-Parti »

Abdourahmane Diouf au président Diomaye : « On ne peut pas se contenter d’un parti-État, encore moins d’un État-Parti » - 07/03/2026

La Coalition « Diomaye Président »: Ce que prévoit le règlement intérieur…

La Coalition « Diomaye Président »: Ce que prévoit le règlement intérieur… - 07/03/2026

Politique : La Coalition « Diomaye Président » adopte sa charte et entre dans une nouvelle ère

Politique : La Coalition « Diomaye Président » adopte sa charte et entre dans une nouvelle ère - 07/03/2026

Ndeye Maty Diagne parle de la collaboration entre les médias sino-africains

Ndeye Maty Diagne parle de la collaboration entre les médias sino-africains - 07/03/2026

Jean-Simon Ongola Omgba : la politique de droit de douane zéro fait preuve d'ouverture de la Chine

Jean-Simon Ongola Omgba : la politique de droit de douane zéro fait preuve d'ouverture de la Chine - 07/03/2026

Abdoulaye Baldé et l’UCS soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU : « C’est opportunité majeure pour l’Afrique »

Abdoulaye Baldé et l’UCS soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU : « C’est opportunité majeure pour l’Afrique » - 07/03/2026

Affaire SOFTCARE : Le député Tahirou Sarr met en cause l’ARP et exige des comptes

Affaire SOFTCARE : Le député Tahirou Sarr met en cause l’ARP et exige des comptes - 06/03/2026

Santé : Le Sénégal célèbre une première journée mondiale du Lymphœdème et appelle à une prise en charge accessible

Santé : Le Sénégal célèbre une première journée mondiale du Lymphœdème et appelle à une prise en charge accessible - 06/03/2026

RSS Syndication