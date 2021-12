Action Sociale : Le groupe Sonatel offre une maison d’une valeur de 200 millions aux accompagnants des malades hospitalisés à l’hôpital Fann.

Équipé d’un matériel de dernière génération, cet édifice vient appuyer le personnel médical pour une meilleure prise en charge des malades. Une innovation de haute portée humaine et sociale qui a été pensée dans une perspective d’allier confort et quiétude au profit des accompagnants qui sont souvent confrontés à la réalité des conditions extrêmes d’une double peine à savoir la longévité d’une hospitalisation d’un membre de sa famille et la douleur de troquer le confort de sa demeure contre les couloirs d’un hôpital.



Avec 8 grandes chambres d’une superficie de 40m2 avec salle d’eau intégrée d’une capacité totale de 32 lits, une cuisine équipée d’une buanderie, une chapelle et une mosquée la structure entièrement financé par le groupe Sonatel avoisine un coût global de 200 millions de francs CFA.



La maison « Keur Yaye Nafissatou Gaye Ndao »



Dormir à la belle étoile, être exposé aux agressions sont des termes qui résident désormais dans les tiroirs du passé des services de l’hôpital Fann qui abrite désormais la maison nommée « Keur Yaye Nafissatou Gaye Ndao ». Une dame qui a consacré sa vie à sa profession de par sa ponctualité et son abnégation à la bonne réglementation des services de gestion de l’hôpital Fann de Dakar. Baptisée en l’honneur de cette brave dame ce geste symbolique voté unanimement apparaît comme un hommage à tout le corps médical, plus spécifiquement aux infirmiers, majors et secrétaires toujours au chevet des malades.



Cette cérémonie est le lieu pour Sékou Dramé, directeur Général du groupe Sonatel, de revenir sur les réalisations de son entreprise dans le volet accompagnement du système sanitaire.



Dans le même sillage, Alassane Mbengue annoncera la pérennisation de ce projet avec l’élargissement de la construction d’établissements similaires dans les grands hôpitaux du Sénégal...