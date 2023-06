Actes de violences au Sénégal / Me Aïssata Tall Sall aux membres du corps diplomatique: « Je vous donne les assurances que le gouvernement a rétabli l’ordre »

Au lendemain des événements violents provoquant la décision de la diplomatie sénégalaise de fermer ses consulats dans les différents pays étrangers, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur a réuni les membres du corps diplomatique pour échanger sur le sujet.



En effet, Me Aïssata Tall Sall a estimé utile de rencontrer la communauté internationale présente au Sénégal pour discuter sur les circonstances graves qui ont émaillé le pays ces derniers jours à travers une rencontre organisée ce jeudi.



Selon la cheffe de la diplomatie sénégalaise, cette tradition de convier les institutions étrangères est motivée parce que le Sénégal est un pays de transparence, d’ouverture et de vérité. C’est, pour Me Aïssata Tall Sall, un exercice habituel pour le Sénégal, pour dire sa part de vérité sur notamment, les événements sur les 1er et 2 juin 2023.



D’ailleurs, la ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur annonce qu’il y a un livre pour se faire une religion de ce qui s’est passé les jeudi et vendredi dernier concernant les manifestations. « Je vous donne les assurances que le gouvernement a rétabli l’ordre et continue à veiller sur les institutions internationales implantées dans le pays. Aussi, des procédures judiciaires sont entamées pour situer les responsabilités de ces actes » informe Même Aïssata Tall Sall.



Dans la longue tradition de ce que le Sénégal a toujours fait quand il est confronté à des situations délicates, c’est donc un devoir pour le Sénégal de faire le point sur ces atrocités qui impactent l’élan diplomatique et de faire face à la situation.