Achat d'une nouvelle tente à Léona Niassène : Mohamed Ndiaye Rahma offre 10 millions de fcfa à la cité religieuse... Les guides religieux saluent ses bonnes œuvres.

Dépourvue de tente pour abriter les événements religieux, la cité religieuse de Mame Khalifa Niass a démarré une vaste opération de levée de fonds.



Le coordinateur de Bby, Mohamed Ndiaye Rahma, informé de cette campagne, a décidé d'apporter sa contribution estimée à 10 millions de nos francs.



Depuis quelques mois, la cité religieuse continue de recevoir des appuis venant des membres de la famille de Mame Khalifa Niass (fils, petits fils, etc...) et des talibés pour l'achat de cette tente.



À travers cet appui conséquent, Mohamed Ndiaye Rahma qui était compagné de ténors de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaolack, a bénéficié des prières et des remerciements de Léona Niassène...