Accueil des Lions à Yoff : Ambiance indescriptible…

Plus de quatre tours d’horloge sans aucun mouvement. La première étoile des Lions de la Téranga restera sans doute gravée dans la mémoire de tout un peuple. Un accueil tout aussi stupéfiant sera également inscrit dans l’histoire de ce pays.

Une foule immense a inondé la ville de Dakar et le monde présent au point de départ du bus des Lions a ému ces derniers lorsqu'ils ont immobilisé le bus pour leur rendre un vibrant hommage. Tous en vert jaune et rouge ont réservé aux footballeurs un accueil mémorable. Un vent de délivrance a soufflé au Sénégal hier à l'occasion du retour de nos valeureux Lions.

Revivez ces moments avec Dakaractu...