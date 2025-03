Accord éventuel sur la mer Noire: Moscou réclame un "ordre" américain à l'Ukraine

La Russie a réclamé mardi un "ordre" de Washington à l'Ukraine pour arriver à un accord sur la navigation commerciale en mer Noire et a demandé que soient levées les restrictions pesant sur le commerce de céréales et d'engrais russes.



"Nous aurons besoin de garanties claires. (...) Ces garanties peuvent être uniquement le résultat d'un ordre de Washington au (président ukrainien Volodymyr) Zelensky", a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, selon des médias russes, ajoutant que Moscou réclamait aussi de ne plus être "écartée" du marché mondial des engrais et des céréales.