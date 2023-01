Accident tragique de Sikilo : Les deux propriétaires des véhicules placés en garde à vue.

Selon une source de Dakaractu, les deux propriétaires des bus ont été placés en position de garde à vue. On leur reproche d'avoir mis en danger la vie d'autrui, d'abandonner un véhicule à un tiers non titulaire du permis de conduire de catégorie D (requis pour la conduite d'un bus de transport). L'on parle également de défaut d'assurance pour l'un et de pneumatiques défectueux pour l'autre.

À rappeler que l'enquête se poursuit. Sur un total de 40 morts, 34 corps ont été identifiés avec délivrance du permis d'inhumation par le Parquet...