Accident mortel sur la route LSS : L'indiscipline des chauffeurs encore en cause

L'accident matinal de ce jeudi juste après le pont de l'émergence n'a pas laissé indifférents les témoins sur place. Interrogés sur l'origine de cette collision entre deux camions de transport de poisson et deux autres véhicules, les sénégalais déplorent l’absence de sanctions sévères à l’encontre des chauffards. "Cette situation persiste. Il faut que des mesures urgentes soient prises pour réglementer la conduite sur la route", déplore l'un des passants. Cet accident est juste, selon les témoins, "une manifestation notoire de l'indiscipline caracterisée des chauffeurs et particulièrement des gros porteurs." Des mesures venant de l'État sont toutefois attendues à travers la mise en circulation des permis à points et une fermeté pour arrêter ces actes...