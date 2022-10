Accident Vasculaire Cérébral : la journée dédiée à la pathologie célébrée sur fond de sensibilisation.

L’Association Sénégalaise de Soutien aux Patients et Familles Victimes d’AVC a célébré la journée internationale dédiée à l‘AVC, ce vendredi, à l’hôpital de Fann de Dakar. À cet effet, ladite association à but non-lucratif a choisi cette année le thème de la « prise en charge de l’AVC au Sénégal ». C’est la raison pour laquelle elle s’est largement focalisée sur les symptômes, les causes, les conséquences et les traitements de la pathologie mortelle.



En effet, l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) apparaît comme un accident immédiat. Le caractère brutal en est que le patient se réveille en bonne santé et vaque à ses occupations. D’un coup, il ne peut plus parler ni bouger et a des problèmes de vision. C’est pourquoi tout son corps devient partiellement ou entièrement paralysé. Il existe plusieurs types d’AVC. La cause principale de la maladie est l’hypertension artérielle qui détruit progressivement les artères jusqu’à ce que ces dernières ne puissent plus tenir. Parmi les causes figure également des problèmes cardiaques qui rendent irrégulier le cœur et l’affaiblissent. C’est ce qui crée la formation d’un caillou au niveau du cœur pour aller barrer la route à une artère dans le cerveau. L’AVC peut être aussi causé par le diabète non suivi et non équilibré, l’excès de poids de certaines personnes, le stress, le manque d’activité physique régulière, le manque de sommeil et la consommation excessive de sel, de sucre et des aliments gras. Pour le traitement, si les signes se manifestent, il est du devoir du patient d’aller immédiatement vers les structures sanitaires afin qu’il soit traité en fonction du type d’AVC diagnostiqué. À ce jour, il n’existe pas de chiffre exact du nombre de cas détectés au Sénégal. Cependant le ministère de la santé travaille sur un plan concernant les maladies non transmissibles dans le but d’avoir une évaluation nette ou même une estimation dans les 2 ans qui vont suivre...