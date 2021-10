Accès équitable des services de communication : ARTP et ANAT s'unissent pour assurer une meilleure qualité de service.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National d'Aménagement et de Développement Territorial (PNADT), l'Agence nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT) et l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) viennent de signer, ce mercredi 27 octobre 2021, une convention de partenariat.



Ce pour permettre aux Sénégalais de disposer d'un service de communication électronique de qualité. Ainsi, cette convention va élargir un cadre de réflexion entre les deux structures pour permettre de proposer et de mettre en œuvre des solutions concertées pour faciliter la mission des opérations de téléphonie mobile en matière de couverture.



Venu prendre part à cet atelier, le directeur général de l'ARTP, Abdou Ly, pense que cette signature est l'aboutissement d'un processus initié par l'ARTP et l'ANAT en vue de mettre en œuvre, ensemble, les orientations données par l’État en matière d'aménagement numérique du territoire. "Notre objectif est de conjuguer nos efforts afin de permettre aux populations, partout où elles se trouvent, de disposer d'un accès équitable aux services de communications électroniques de qualité", a-t-il fait savoir.



Pour sa part, le Dg de l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT), Mamadou Djigo, a fait savoir que l'objectif du PNADT est de bien structurer l'espace, et de réguler l'ensemble des ressources territoriales afin que ces ressources soient identifiées, cartographiées et valorisées pour le bien de tous...