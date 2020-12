Accès à l'électricité en zone rurale / Mérina Ndakhar : Aymérou Gningue dans une dynamique d'électrification de tous ses villages.

Après l'examen des budgets de fonctionnement à l'hémicycle, le président du groupe parlementaire de Benno bokk yakaar (Bby), Aymérou Gningue et maire de Mérina Ndakhar est descendu dans sa commune pour effectuer des visites de chantiers.



Lesquels entrent dans le cadre du programme d'accès universel à l'électricité en 2025 du Président Macky Sall. À l'arrivée de Aymérou Gningue à la tête de la municipalité, seuls six villages sur 115 étaient électrifiés. Depuis, Mérina Ndakhar compte 47 villages électrifiés pour l'heure.



Ainsi, avec l'appui de Excellec SA et Proquelec, partenaires de la Senelec dans cette mission, le taux d'électrification rurale à Mérina Ndakhar avoisine les 70% pour une population de 60 mille âmes. Lors de cette visite, le maire s'est rendu dans les villages de Darou Kandji, Sine Lèye Kane, Maïck, Gouye Nioro, Thiounène, Maka Sarr et Dalakh pour constater de visu l'état d'avancement des travaux.



Une odyssée au cœur du Kadior qui a également permis au maire d'enrôler plusieurs autres villages dans ledit projet. Si l'on en croit les responsables de Excelec SA et Proquelec, ces villages seront tous électrifiés dans un délai de six mois.