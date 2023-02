Abus de confiance : un responsable administratif et financier de BEM accusé d'un détournement de plus de 60 millions

Dou. S. est dans de sales draps. Étant le responsable administratif et financier de Dakar University of international Studies (Dunis) une filiale du BEM, il a été employé comme un comptable de l'établissement. Ainsi, il a été épinglé pour une affaire de détournement de 63. 864.000 francs Cfa. Placés sous mandat de dépôt, il a été attrait ce mardi 14 février 2023 devant la barre du Tribunal des Flagrants délits de Dalar.

En effet, il ressort de l'économie des faits de l'enquête que le mis en cause est accusé d'avoir détourné la scolarité des étudiants de Dunis. Ce faisant, il a présenté à l'administration de ladite école un état financier où ne figuraient pas certains élèves. Au moment de la régularisation, ces étudiants ont été appelés pour justifier leur présence à l'école. Ainsi, ils ont pu apporter toutes les preuves montrant qu'ils sont en règle avec la comptabilité. C'est sur ces entrefaites qu'une enquête interne a été diligentée pour connaître l'origine de cette fraude. À cet effet, les résultats de l'enquête menée par les auditeurs internes ont découvert un écart entre les montants reçus et ceux versés à la banque entre janvier et août 2022.

À la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Seulement, il a contesté le montant déclaré par la direction de BEM. " Je reconnais les écarts de caisse, mais j'ignore le montant exact. C'est un gap de 20 millions de nos francs. Et cela est dû à une erreur de comptabilité", se dédouane-t-il.

Prenant le contre-pied du mis en cause, Me Arona Bass a tenu a souligné que des pièces comptables ont confondus les déclarations du prévenu. Selon lui, le comparant devait consigner quotidiennement les montants reçus et les déposer à la Banque. Ce qu'il n'a jamais fait. Mieux, relève la robe noire, le prévenu a été injoignable lorsque qu'on lui a demandé des explications sur un trou qui a été identifié. Suffisant pour Me Arona Bass de réclamer la somme de 65 millions pour dommages et intérêts ainsi que la confiscation de la voiture du prévenu pour compenser le préjudice subi par la partie civile. Invité à faire son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis une application de la loi. La défense assurée par Me Babacar Ndiaye a plaidé la clémence du tribunal afin d'accorder à son client la chance de travailler pour rembourser au plaignant les sommes dues à la direction de l'école.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 février prochain.