Abus de confiance : un chauffeur de SAPROLAIT détourne les gratifications des grossistes et écope de 2 ans de prison.

Du côté de la défense, Me Faty a souligné que son client a reconnu les faits et il a précisé qu'il a commis une erreur. "Il a travaillé dans cette entreprise pendant 10 ans sans commettre aucune faute. Son arrestation, son défèrement et le temps qu'il a passé en prison lui ont servi de leçon ", a relevé l'avocat qui sollicite la clémence du tribunal afin de lui tendre la perche. Ainsi, Me Faty a demandé une application extrêmement bienveillante de la loi pénale.Finalement, le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle en premier ressort a déclaré le prévenu coupable et le condamne à 2 ans de prison assortie de sursis.