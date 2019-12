Aboubacry Sow : « La Saed est en train de s’adapter à la territorialisation des politiques publiques »

Le directeur général de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (Saed), Aboubacry Sow, a procédé ce lundi, à l’évaluation des résultats issus de la filière horticole. Ce dernier a saisi l’occasion pour faire focus sur l’importance de l’appui aux collectivités territoriales. Selon lui, «la Saed est en train de s’adapter à la communalisation intégrale qui aujourd’hui met au-devant la territorialisation des politiques publiques. Et pour se conformer à ce processus d’adaptation, d’importants changements seront apportés», note-t-il.







Cependant, Aboubacry Sow a tenu à rassurer les femmes évoluant dans le secteur horticole. «La Saed va régler les problèmes liés à la base productive, aux aménagements agricoles, aux équipements de transformation, le renforcement de capacité. Il va aussi contribuer à l’amélioration des superficies, faire bénéficier aux femmes du financement de la Saed, faciliter l’accès au foncier et surtout à la mise en marché des produits agricoles», a-t-il soutenu...