Abdoulaye Niakhaté Ndiaye : « Nous sommes prêts pour la Côte d’Ivoire et toutes les équipes ! »

Le capitaine est défenseur central de Troyes en ligue 2 française, s’est montré très investi et persuadé que le Sénégal peut aller au bout de cette coupe d’Afrique des Nations. Malgré le fait qu’il n’ait toujours pas disputé la moindre minute dans cette CAN, Abdoulaye Niakhaté Nidaye, pense collectif. Et, d’après lui, le collectif sénégalais est prêt pour la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale ainsi que toutes les équipes qui se mettront sur leur chemin vers le sacre.