Abdoulaye Fall frappe fort : un Sénégal conquérant et déjà tourné vers Kinshasa


À peine élu nouveau président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall a vécu son premier baptême de feu avec la victoire 2-0 des Lions face au Soudan. Fier et galvanisé, il n’a pas caché sa satisfaction : « C’est un résultat très performant, le peuple sénégalais mérite ces moments de joie », a-t-il déclaré en zone mixte. 

Mais derrière ce succès sportif, le président a reconnu quelques failles dans l’organisation, notamment autour du ticketing en ligne, avant de promettre des corrections rapides pour garantir un accueil impeccable lors des prochains rendez-vous.

 

D’ores et déjà, l’heure est à la mobilisation totale avant le choc brûlant contre la RD Congo à Kinshasa. Abdoulaye Fall appelle à un changement de paradigme et veut imposer une nouvelle ère de rigueur et de professionnalisme. « Nous allons mettre les dispositions nécessaires pour que tout se passe dans les meilleures conditions », a-t-il martelé, annonçant des ajustements pour offrir aux supporters et aux joueurs un cadre digne d’une grande nation de football.

 

De son côté, Abdoulaye Faye a livré un message d’assurance et de sérénité. « L’équipe est bien encadrée, elle n’a pas besoin d’être motivée, elle sait ce qui l’attend », a-t-il confié. Une mission avancée a déjà été effectuée : hôtels, stade, transport, tout a été minutieusement préparé avec l’ambassade pour mettre les Lions dans les meilleures conditions possibles. Le ton est donné : le Sénégal part en mission commando à Kinshasa, prêt à frapper un grand coup et à confirmer son statut de géant africain.

Samedi 6 Septembre 2025
Karim Ndiaye



