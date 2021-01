Abdoulaye Diouf Sarr : « Le test tous azimuts est irréalisable au Sénégal »

Dans l’émission « Saytu » de la télévision nationale, le ministre de la Santé et de l’Action Sociale est revenu sur les raisons de la deuxième vague qui est arrivée en force avec des taux de contamination et de décès très importants.



« À partir de la 47ème semaine de présence de la pandémie à coronavirus au Sénégal, nous avons noté une recrudescence des cas positifs », a fait savoir le ministre.



Et pour la stratégie des tests adoptée par le Sénégal, le ministre de la Santé désapprouve le test tous azimuts adopté par certains pays. Il défend la stratégie adoptée par le Sénégal. « Nous avons dit depuis le départ que les tests tous azimuts ne sont pas la solution. Ce n’est pas une stratégie possible au Sénégal, elle est irréaliste. Les capacités financières qu’il faut, le Sénégal ne les a pas. Cette stratégie de test n’est pas une solution réalisable au Sénégal. C’est pourquoi nous avons choisi de tester les personnes suspectes et les voyageurs. Et mettre l’accent sur les personnes appelées cas contacts », insiste le ministre...