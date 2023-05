Abdoulaye Baldé en fédérateur : « A partir d’aujourd’hui, l’unité à Ziguinchor est définitivement scellée… »

C’est un moment de retrouvailles entre les responsables de la Casamance qui se sont mobilisés ce samedi lors du meeting du Dr Abdoulaye Baldé et son parti l’UCS qui ont rendu un hommage au Président Macky Sall. Le directeur général de l’agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) se dit profondément touché par cette présence tant symbolique qu’utile, des responsables de Benno. « Il faut se réjouir de ces moments. Aujourd’hui, c’est un jour particulier car, nous avons définitivement scellé cette union qui nous a tant manqué depuis un bon moment » se félicite Abdoulaye Baldé qui a appelé tous les responsables à se joindre à lui au niveau du présidium, pour célébrer ce nouveau pacte politique dans le Sud.



Il faut rappeler que la coalition présidentielle a subi une raclée lors des deux dernières élections dans plusieurs localités du sud. Une raison valable pour panser les plaies et repartir sur de nouvelles bases.