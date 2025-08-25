Abass Fall élu maire de Dakar : les félicitations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye

Peu après l’annonce officielle des résultats, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses félicitations au nouvel édile à travers son compte officiel sur X ( ex Twitter) : « Je félicite chaleureusement M. Abass Fall, Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, pour son élection à la tête de la Ville de Dakar. »



Le chef de l’État a également formulé le vœu que ce mandat soit placé sous le signe du service public, du dialogue et d’une action résolue au bénéfice des Dakaroises et des Dakarois.



Rappelons qu 'à l’issue du vote organisé ce lundi 25 août 2025 à l’hôtel de ville, Abass Fall, actuel ministre du Travail, a été élu nouveau maire de la capitale sénégalaise. Avec 49 voix, il succède à Barthélémy Dias, marquant ainsi un tournant politique majeur dans la gouvernance municipale de Dakar.

