Abass Fall aux populations Dakaroises: « C’est une ère que je veux placer sous le sceau du progrès partagé et de la justice sociale »

Le nouveau maire de Dakar a pris fonction ce mercredi après la cérémonie de passation avec Ngoné Mbengue, jusque là maire intérimaire de la Ville de Dakar suite à la révocation de Barthélémy Dias.







Abass Fall a salué les 18 mois d’efforts de Ngoné Mbengue, passés à la ville de Dakar : « vous incarnez la dignité, la rigueur et le sens du devoir, la continuité républicaine. Vous avez su, dans un contexte souvent complexe, maintenir la stabilité de l’action municipale et préserver l’élan de service public », a rappelé le maire installé ce matin.







Ainsi, l’ancien ministre du travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions aujourd’hui à la tête de la ville de Dakar, annonce une nouvelle ère pour Dakar : « c’est une ère que je veux placer sous le sceau du progrès partagé et de la justice sociale. Nous avons l’ambition et nous nous en donnerons les moyens, de transformer durablement le visage de notre ville. Dans tous les domaines qui relèvent de la compétence municipale, de l’assainissement à la mobilité urbaine, de la culture à l’éducation, de l’environnement à l’action sociale, nous travaillerons à réaliser des avancées concrètes, palpables et bénéfiques pour chacun d’entre vous », a-t-il confié au conseil municipal à qui il rappelle, l’impératif de travailler exclusivement pour le peuple de Dakar.



Toutefois, Abass Fall n’ignore pas l’ampleur des défis qui l’attendent avec son équipe municipale : « je sais que Dakar regorge d’énergies, d’intelligences et de ressources humaines remarquables. Ensemble, dans l’unité et la discipline collective, nous tracerons la voie d’une capitale plus moderne, plus inclusive et plus rayonnante », souligne t-il en insistant sur l’importance de faire de Dakar, « un héritage commun et un avenir partagé. »

