ASSEMBLÉE - Le député Makhtar Diop plaide pour la construction d’un aéroport à Touba et donne les raisons

« Il est temps pour Touba d’étrenner son aéroport et de s’ouvrir davantage au monde pour ce qu’elle représente économiquement et religieusement ». L’avis est du député Makhtar Diop. Le conseiller municipal de Touba de donner ses arguments en commission préparatoire à la réception du ministre des transports aériens Doudou Kâ.

« Un aéroport permettrait aux milliers de Modou-Modou d’atterrir directement à Touba en période de Grand magal de Touba. Cela générerait d’énormes retombées économiques pour la cité religieuse et développerait le tourisme religieux. Touba a besoin de ce tourisme religieux. Il est temps que Serigne Touba soit davantage dévoilé à la face du monde pour ce qu’il a de bénéfique spirituellement, socialement et intellectuellement », dira l’honorable député qui ajoute : « Nous savons le nouveau ministre des transports aériens assez perspicace et les résultats au niveau de l’Aibd peuvent à suffisance l’attester. »

Pour rappel, Matam, Kolda, Linguère, Ziguinchor et Cap Skiring ont été, semble-t-il, désignés comme prioritaires pour abriter les prochains aéroports...