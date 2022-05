APR- TOUBA / 1er rebondissement « post- audience » avec le Président Macky Sall : Le Président du Conseil communal de la jeunesse gèle ses activités.

Alors que tout le monde pensait que toutes les frustrations étaient définitivement effacées au terme de l’audience que le Président Macky Sall a accordée à l’Apr de Touba ( et à BBY par extension), les premières grognes se font entendre. Celle qu’émet Pape Niasse est même très assourdissante. Le Président du Conseil communal de la jeunesse de Touba vient en effet de geler ses activités politiques. Câblant Dakaractu - Touba, le leader politique Apériste étale toute sa déception.



« Je suis au regret de constater que ceux qui ont été reçus à la salle des banquets par le Président Macky Sall n’ont rien compris du message du leader national. J’ai définitivement compris que notre parti au niveau local préfère la médiocrité à la performance. J’ai aussi compris que les mêmes erreurs commises lors des élections locales seront réitérées à l’occasion des législatives. Que le Président sache que ses responsables attitrés ne méritent pas sa confiance et ne comprennent pas son message! Les jeunes sont écartés, minimisés et même indésirables... »



Pape Niass de poursuivre son réquisitoire : « Rien ne peut se faire sans les jeunes. Et la plus grosse erreur a été de circonscrire l’action du Président et du parti au niveau des 11 soi-disant zones alors qu’il s’agit de massifier le parti. Je vais personnellement emprunter un autre chemin car celui sur lequel notre parti est installé mènera à de nouvelles déceptions ».