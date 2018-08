ANPEJ/GIZ: Saint Louis accueille la 2eme étape du forum sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes (IMAGES)

La ville de Saint Louis reçoit depuis hier, la deuxième étape du forum sur l'entrepreunariat des jeunes et des femmes organisé par l'agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes ANPEJ, en partenariat avec la GIZ à travers le Réussir au Sénégal.

Après Thies, 250 jeunes venus des départements de Podor, Dagana et Saint Louis vont pandant trois jours bénéficier de sessions de formation en création d'entreprises et les neufs meilleurs projets seront sélectionnés pour un financement.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulé hier en présence de monsieur Amadou Lamine Dieng, directeur général de l'ANPEJ, de monsieur Michel Val directeur du programme Réussir et des autorités locales.

Le forum se poursuit jusqu'au 15 août et les étapes de Kolda, Tambacouda vont suivre avant de clôturer la tournée avec un grand salon à Dakar.

En images quelques temps fort de la cérémonie d'ouverture