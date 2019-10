ANNIVERSAIRE DE LA GRANDE MOSQUEE DE KOLDA : Au menu, lecture du saint Coran, recueillement, conférence sur la prière…

Pour marquer l’an 1 de son inauguration, le comité des femmes de la grande mosquée a organisée samedi 19 octobre, encadrées par les hommes, une cérémonie de lecture du saint Coran et une conférence sur la prière du fidèle musulman. Au menu de cette journée, il y a eu la lecture du saint Coran suivie d’une conférence sur la manière dont un fidèle doit accomplir la prière et formuler des prières pour la paix du pays, le développement de la ville, les malades entre autres.



Adja Ndatté Fall, porte-parole du comité d’avancer : « nous organisons cette journée de prières et de recueillements car nous aimons notre religion. Et de plus, nous aimons notre grande mosquée qui est une vieille doléance réalisée à travers un édifice neuf. Et c’est pourquoi, nous prions pour Macky Sall qui nous a offert ce joyau religieux, les malades, les imams et pour le développement de Kolda. À cette occasion, nous organisons des séances de lecture du saint Coran et montrer aux fidèles comment faire une bonne prière. Comment le musulman doit faire sa prière, la rectifier en cas d’erreur. Il est important pour le musulman de pouvoir connaitre la base de sa religion et nous comptons remettre cela chaque année », précise-t-elle.



Il faut noter que très tôt le matin, les fidèles (hommes et femmes) ont rempli la mosquée pour chanter les louanges d’ALLAH. À cette occasion, le saint Coran a été lu plusieurs fois à tour de rôle en formulant des prières auprès du créateur afin qu’il les exauce.



À en croire Souleymane Diallo, président du comité de suivi et de modernisation de la grande mosquée, « il est important d’organiser de pareilles journées pour rappeler aux fidèles l’importance de la religion. La prière, si on peut le dire ainsi, est la carte d’identité du musulman. C’est pourquoi, au cours de la conférence sur la prière, nous rappelons surtout aux jeunes les bases de la prière. Aujourd’hui, nous notons que beaucoup méconnaissent les qualités d’une bonne prière, comment la rectifier et leur rappeler que le musulman c’est la prière. Et dans la prière, chaque étape est importante, des ablutions à la prière proprement dite... »



Revenant sur les travaux de finition de l’édifice, il poursuit : « grâce à DIEU, les travaux ont repris avec nos différentes sorties médiatiques pour informer des manquements. Tous les dysfonctionnements notés lors de la réception sont en train d’être corrigés. C’est pourquoi, je remercie le comité de gestion pour son engagement sans faille pour le grand bénéfice des fidèles », conclura-t-il.