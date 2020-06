AIBD : Retour vers l’Italie des Sénégalais bloqués au pays depuis le début de la Covid-19.

Le Secrétaire d’Etat Chargé des Sénégalais de l’Extérieur Monsieur Moise Sarr a raccompagné ce matin à l'aéroport AIBD, les compatriotes résidant en Italie et qui étaient bloqués au pays depuis le début de la fermeture des frontières.



Cette opération rentre dans le cadre d'un vaste plan de rapatriement mis en place par le Gouvernement sur instruction de SEM le Président Macky Sall pour ramée ramener l'ensemble des compatriotes bloqués à l'Etranger et faciliter le retour dans les pays de residence de ceux bloqués sur le territoire national.



Il a également salué l'importante décision du Président de la République SEM Macky Sall d'envoyer deux équipes mobiles pour renforcer le dispositif de production et de renouvellement de passeports de nos compatriotes en Italie pour leur permettre de bénéficier de la decision du gouvernement italien de régulariser des étrangers évoluant dans certains secteurs comme celui de l'agriculture.



Les deux équipes mobiles ont embarqué ce matin à destination de Rome et Naples.



A noter que ce plan global de rapatriement du Ministere des affaires étrangères et des senegalais de l'Exterieur va se poursuivre jusqu'au 03 juillet 2020 et desservira une vingtaine de pays.