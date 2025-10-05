AIBD- Pape Malick Ndour sur son projet de voyage: " En tant qu’agent de l’État, ma structure d’affectation avait été dûment informée[...], j’avais sollicité et obtenu une autorisation d’absence"



Dans un communiqué rendu public, l'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, a tenu à apporter des précisions sur son « récent projet de déplacement à l’étranger ». Il conteste les allégations de tentative de fuite et assure que son voyage était transparent.



Hiérarchie informée et mission officielle



Contrairement aux allégations, Pape Malick Ndour a déclaré avoir informé sa hiérarchie. Il détaille la planification de son voyage : « J’avais prévu de voyager sur Paris, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 d'octobre 2025, à bord de la compagnie nationale Air Sénégal, après avoir pris mon billet depuis le début de la semaine. [...] En tant qu’agent de l’État, ma structure d’affectation avait été dûment informée, conformément aux règles administratives, puisque j’avais sollicité et obtenu une autorisation d’absence. »



Il insiste sur le fait que les autorités étaient parfaitement au courant de son projet : « Toutes les formalités liées à ce déplacement ont été effectuées dans la plus grande transparence et dans le respect strict des procédures en vigueur. »



L'ancien ministre précise qu'il devait être en mission officielle : « Les services compétents de l’État disposaient, bien avant mon arrivée à l'aéroport, de toutes les informations relatives à ce voyage, puisque j’ai moi-même veillé à ce que tout l’environnement étatique concerné soit parfaitement informé puisque je devais être en mission officielle pour le compte de mon département. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’avais délibérément choisi Air Sénégal [...] plutôt qu’une compagnie étrangère. »



Démenti catégorique : « C'est de l'affabulation »

Pape Malick Ndour balaye d'un revers de main toute tentative de vouloir prendre la tangente, la qualifiant de « méconnaissance » et d'« affabulation ».



« Alors, moi, tenter de fuir ? (rires). C'est méconnaitre mon histoire, mon sang... Comment quelqu’un qui chercherait à fuir passerait-il par l’aéroport, à visage découvert, dans la masse du samedi soir, au vu et au su de tout le monde ? »



Il a rappelé : « Il y a à peine un mois, j’étais à Abidjan, et j’avais également transité par le même aéroport, à l’aller comme au retour. Si j'avais l'intention, pourquoi n’aurais‑je pas pris la fuite depuis Abidjan ? C'est de l'affabulation... »