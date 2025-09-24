AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol !


AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol !
Selon des informations du quotidien Libération, l’homme de presse Madiambal Diagne a vécu une soirée pour le moins mouvementée à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Alors qu’il devait embarquer pour Paris sur un vol d’Air Sénégal, le patron du groupe Avenir Communication a été intercepté par les éléments de la Police de l’Air et des Frontières (PAF) et sommé de rebrousser chemin.
 
D’après Libération, ce blocage spectaculaire n’est pas le fruit du hasard. Il fait suite à une information judiciaire ouverte à la demande du parquet financier et confiée au juge du troisième cabinet financier. Ce dernier a requis une opposition empêchant tout déplacement de Madiambal Diagne en dehors du territoire sénégalais.
À l’origine de cette mesure : un rapport explosif de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières), qui mettrait en cause Madiambal Diagne ainsi que les dirigeants d’une société dans une affaire de flux financiers jugés suspects, portant sur divers montants encore non révélés.
 
Contacté par téléphone après son passage obligé au commissariat spécial de l’aéroport, le journaliste a choisi la prudence. “Je n’ai aucun commentaire à faire”, s’est-il contenté de déclarer à Libération, sans donner plus de détails sur les faits qui lui sont reprochés.
 
le rapport de la Centif et les implications pour l’un des patrons de presse les plus influents du pays.
Autres articles
Mercredi 24 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé - 24/09/2025

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité - 24/09/2025

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International)

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International) - 24/09/2025

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé - 23/09/2025

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale »

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale » - 23/09/2025

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort - 23/09/2025

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies - 23/09/2025

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis "non bénéfiques" pour l'Iran - 23/09/2025

Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage

Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage - 23/09/2025

TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie

TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie - 23/09/2025

Discours de Diomaye sur les Femmes: Des

Discours de Diomaye sur les Femmes: Des "féministes" exigent des "actes concrets et mesurables" - 23/09/2025

Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera

Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera "pas inerte" en cas de représailles israéliennes - 23/09/2025

Macron à Trump:

Macron à Trump: "le prix Nobel de la paix n'est possible que si vous arrêtez" le conflit à Gaza - 23/09/2025

Mbour : Violents affrontements entre

Mbour : Violents affrontements entre "leuls", le coordonnateur de Dioudiou Cissé Kounda interpellé - 23/09/2025

Rapport CENTIF: Dane Sarr de Lansar Automobile et le labyrinthe financier dans l’affaire dite « Amadou Macky Sall »

Rapport CENTIF: Dane Sarr de Lansar Automobile et le labyrinthe financier dans l’affaire dite « Amadou Macky Sall » - 23/09/2025

‎VELINGARA : Diao Keita Baldé en deuil... ‎

‎VELINGARA : Diao Keita Baldé en deuil... ‎ - 23/09/2025

HOMMAGE À MOUSSA DIOP QUENUM, un départ qui laisse un vide abyssal

HOMMAGE À MOUSSA DIOP QUENUM, un départ qui laisse un vide abyssal - 23/09/2025

Bradage de surface ferroviaire à Saint-Louis : La Section de recherches sur les rails d’une vaste mafia

Bradage de surface ferroviaire à Saint-Louis : La Section de recherches sur les rails d’une vaste mafia - 23/09/2025

Modernisation agricole en Chine : De la technologie de drones à l'agriculture intelligente

Modernisation agricole en Chine : De la technologie de drones à l'agriculture intelligente - 23/09/2025

CPI : La Confédération des États du Sahel (AES) se retire de la haute juridiction internationale

CPI : La Confédération des États du Sahel (AES) se retire de la haute juridiction internationale - 23/09/2025

Mbour : Mbaye Dione promet de défendre un projet de loi pour protéger le patrimoine mandingue

Mbour : Mbaye Dione promet de défendre un projet de loi pour protéger le patrimoine mandingue - 23/09/2025

Fatou Sow Sarr interpelle : « La situation des violences basées sur le genre est dramatique, c’est la responsabilité de nos États d’agir »

Fatou Sow Sarr interpelle : « La situation des violences basées sur le genre est dramatique, c’est la responsabilité de nos États d’agir » - 23/09/2025

Mbour / Après le drame de Ngaparou, la collectivité mandingue insiste : elle avait alerté dès juin sur les risques

Mbour / Après le drame de Ngaparou, la collectivité mandingue insiste : elle avait alerté dès juin sur les risques - 23/09/2025

Reconnaissance de l’État Palestinien : le discours de Bassirou Diomaye Faye…

Reconnaissance de l’État Palestinien : le discours de Bassirou Diomaye Faye… - 23/09/2025

Reconnaissance de l'Etat palestinien : l'Arabie saoudite appelle tous les pays à prendre la même

Reconnaissance de l'Etat palestinien : l'Arabie saoudite appelle tous les pays à prendre la même "mesure historique" - 22/09/2025

La France reconnaît

La France reconnaît "l'Etat de Palestine", "pour la paix" entre Israéliens et Palestiniens (Macron) - 22/09/2025

Drame à Ndiédieng: La foudre tue deux pères de famille à Djilakhar

Drame à Ndiédieng: La foudre tue deux pères de famille à Djilakhar - 22/09/2025

TIENS DS-COM en Chine : Un séjour d’immersion entre culture et entrepreneuriat

TIENS DS-COM en Chine : Un séjour d’immersion entre culture et entrepreneuriat - 22/09/2025

Rentrée scolaire 2025 : Coris Bank accompagne les parents en offrant des prêts à un taux de 0%

Rentrée scolaire 2025 : Coris Bank accompagne les parents en offrant des prêts à un taux de 0% - 22/09/2025

Opération maritime conjointe sous-régionale : Trois navires de pêche arraisonnés par la Marine nationale sénégalaise

Opération maritime conjointe sous-régionale : Trois navires de pêche arraisonnés par la Marine nationale sénégalaise - 22/09/2025

RSS Syndication