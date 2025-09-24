AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol !

Selon des informations du quotidien Libération, l’homme de presse Madiambal Diagne a vécu une soirée pour le moins mouvementée à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Alors qu’il devait embarquer pour Paris sur un vol d’Air Sénégal, le patron du groupe Avenir Communication a été intercepté par les éléments de la Police de l’Air et des Frontières (PAF) et sommé de rebrousser chemin.



D’après Libération, ce blocage spectaculaire n’est pas le fruit du hasard. Il fait suite à une information judiciaire ouverte à la demande du parquet financier et confiée au juge du troisième cabinet financier. Ce dernier a requis une opposition empêchant tout déplacement de Madiambal Diagne en dehors du territoire sénégalais.

À l’origine de cette mesure : un rapport explosif de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières), qui mettrait en cause Madiambal Diagne ainsi que les dirigeants d’une société dans une affaire de flux financiers jugés suspects, portant sur divers montants encore non révélés.



Contacté par téléphone après son passage obligé au commissariat spécial de l’aéroport, le journaliste a choisi la prudence. “Je n’ai aucun commentaire à faire”, s’est-il contenté de déclarer à Libération, sans donner plus de détails sur les faits qui lui sont reprochés.



le rapport de la Centif et les implications pour l’un des patrons de presse les plus influents du pays.