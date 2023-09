AG AS Pikine: L’Association Sportive porte son choix sur Mamadou Gueye pour un second mandat

A l’issue de l’assemblée générale tenue hier à l’arène nationale, L'AS Pikine a renouvelé sa confiance à Mamadou Guèye, son président et par ailleurs, maire de la commune de Djeddah Thiaroye Kao. En présence d’autorités administratives, l'actuel directeur des domaines va faire un autre mandat de 4 ans à la tête de l’Association Sportive de Pikine qui a par ailleurs, fait son bilan.







Le bilan est globalement positif et satisfaisant selon le président réélu, même si, reconnaît-il, l’équipe a manqué de trophées. Du point de vue organisationnelle et des acquisitions, l’AS Pikine a aussi obtenu une académie et prépare son propre siège dans les mois à venir, précise le président Mamadou Gueye sans oublier de se féliciter de « cette stabilité que l’Association Sportive a connu en termes de salaire et de gestion des fonds ».



« Il faut se renforcer dans le cadre de la formation, et se donner les moyens de faire des recrutements ciblés pour avoir une équipe compétitive capable de remporter plusieurs trophées » conclut le président réélu qui s’adressait à la presse.



Au terme de l’AG, un acquis de plus de 744 millions de francs CFA a été annoncé et un budget prévisionnel de 500 millions de Francs CFA devra accompagner l’équipe l’année prochaine.