AFP / Mbaye Dione se projette déjà vers 2027 : « Avant cette date, nous allons sillonner tout le pays »

S’adressant à la jeunesse du parti, aux femmes et à toutes les autres structures de base, le nouveau secrétaire général, le député Mbaye Dione, a réitéré son engagement à les accompagner dans leur mission de faire rayonner l’AFP. Pour les rassurer, il a exprimé sa volonté de parcourir le pays avec tous les militants afin de préparer les prochaines échéances électorales de 2027 : « Une fois que les nouveaux textes seront adoptés, le travail devra impérativement reprendre à la base. Nous allons sillonner toutes les communes du Sénégal avant les échéances de 2027. Ces élections territoriales constituent, à cet effet, un test grandeur nature pour évaluer et apprécier l’état d’avancement de la matérialisation des résolutions issues du congrès, du renouvellement des instances de base et de l’adoption desdits textes pour le parti », a déclaré Mbaye Dione, promettant de préserver les valeurs politiques et démocratiques enseignées par le désormais président d’honneur de l’Alliance des forces de progrès, Moustapha Niass.