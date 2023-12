À quel point l'utilisation de l'intelligence artificielle peut-être bénéfique à la santé en Afrique ?

La CPHIA est une conférence internationale annuelle sur la santé publique en Afrique organisée par les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Africa). Tout récemment, un 3ème colloque en ligne, sur la plateforme X, a été engagée pour échanger sur la thématique : "Briser les barrières : repositionner l’Afrique dans l’architecture mondiale de la santé". Un sujet qui a très vite été remplacé, enrichi grâce aux interventions des panélistes évoluant dans le milieu pharmaceutique et numérique.



Quelques interventions ont porté le débat sur la présence sans nul doute bénéfique de l'Intelligence Artificielle (IA) dans le domaine sanitaire.



En effet, tout a débuté avec l'appui de madame Abimbola Adebakin, une pharmacienne de nationalité nigérianne et fondatrice d’Advantage Health Africa, une start-up de technologie de la santé. Cette dernière a laissé entendre

que l'IA serait une force inéluctable face à la flambée des coûts des médicaments, aux inefficacités dans le développement de médicaments et aux longs délais induits. Pour consolider son propos, elle clame : "La production de médicaments, je pense, est l’un des domaines dans lesquels l’IA peut se révéler la plus utile." D'après la panélistes, en tirant parti des capacités de l'intelligence artificielle dans la production de médicaments, de la réduction des coûts à la rationalisation du processus de développement, le continent africain peut accélérer son inclusion dans la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique.



Autre formidable influence que peut apporter l'IA dans le système sanitaire en Afrique, est l'élargissement de l'accès aux soins sur le continent africain. C'est la pensée du conseiller numérique en chef à CDC Africa, Jean Philbert Nsengimana. « Des institutions comme CDC Afrique peuvent montrer l’exemple en faisant la promotion de l’IA pour briser le cycle de l’hésitation », dit-il. Selon monsieur Nsengimana, Africa CDC la communauté de l’innovation a la responsabilité de communiquer correctement sur les avantages, puis de déclencher des actions pour ainsi créer une demande de changement.