A l'ONU, Netanyahu rejette les accusations de "génocide" à Gaza

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a rejeté les accusations de "génocide" à Gaza, assurant nourrir la population du territoire palestinien et accusant de nombreux pays d'avoir "cédé" au Hamas.



"Prenez les accusations fausses de génocide, Israël est accusé de cibler des civils, mais rien n'est moins vrai", a-t-il assuré, soulignant qu'Israël prenait des mesures pour éviter les victimes civiles, et assurant ne pas affamer la population.



"Le Hamas utilise les civils comme boucliers humains et comme accessoire pour leur guerre de propagande dégoûtante contre Israël, propagande que les médias européens avalent tout cru", a-t-il ajouté, dénonçant également le fait que de nombreux pays ont "cédé" au Hamas en reconnaissant l'Etat de Palestine.

