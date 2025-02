À Ziguinchor, des enseignants en difficulté financière réclament des solutions immédiates du ministre

À Ziguinchor, plusieurs enseignants ayant contracté des prêts auprès de la DMC (Direction de la Microfinance et de la Coopération) se retrouvent dans une situation financière critique. Depuis trois mois, des prélèvements sont effectués sur leurs salaires, mais les fonds ne leur sont jamais versés. Face à cette situation préoccupante, le député Guy Marius Sagna a interpellé le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, à l’Assemblée nationale, exigeant des explications et des solutions pour ces fonctionnaires laissés dans l’impasse.