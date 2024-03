8 Mars: La CJRS et l'AFMS posent le débat sur la sécurité des femmes journalistes sur le terrain

A l'instar des femmes du monde entier, les femmes des médias au Sénégal ont commémoré à leur manière, le 8 Mars, la journée Internationale des Droits des femmes. En effet, la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) en collaboration avec l'Association des Femmes des Médias du Sénégal (AFMS) ont organisé, ce 09 mars un panel sur le thème " la sécurité des femmes journalistes sur le terrain" à la maison de la presse Babacar Touré. Les panélistes que sont Pr Nogaye Ndour de l'Ucad, Romane Pijulet de RSF, et Oumoul Camtome Sarr de la Raddho, ont tour à tour débattu sur les deux sous-thèmes de la rencontre: Le rôle des médias dans la protection des femmes journalistes et la Protection des journalistes: Que disent les lois?

La journaliste Oumou Régina Sambou a ,quant à elle, assuré son rôle de modératrice que lui a confié la Cjrs.

Plusieurs femmes journalistes ont témoigné sur les difficultés qu'elles rencontrent tous les jours sur le terrain, allant des harcèlements aux tentatives d'agression.

Pr Nogaye Ndour, une des panélistes a insisté sur l'obligation de brandir la carte de presse pour se faire identifier.

" La liberté de circuler, l'interdiction d'entraver, le droit d'accès aux sources. Mais aujourd'hui, vous venez me voir, même si j'ai envie de vous donner des informations, je vais vous demander de vous identifier parce que vous ne venez pas me voir en tant que citoyen ou citoyenne, vous venez me voir ès-qualité comme une professionnelle de l'information et de la communication. La preuve, c'est de brandir cette carte de presse parce que derrière la carte, il y a les garanties. La carte assoit juridiquement jusqu'à preuve du contraire vos qualités de professionnelle de l'information", a conseillé la Professeur de Droit Privé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Modératrice de la rencontre, l'ex journaliste de Sud Fm, Oumy Régina Sambou a rappelé la nécessité pour les journalistes d'être solidaires.

" RFM, Sud Fm, Sen Tv, on se retrouvait dans un endroit et on faisait un bloc de journalistes. On partageait même les informations. Les problèmes de nos rédactions, de nos patrons, c'est leur problème. Ce n'est pas notre problème, nous sur le terrain. Nous sur le terrain, on se soutient, on se supporte et on est là, les uns pour les autres, c'est ce qu'il y a de plus importants et c'est ce qu'il faut rappeler à cette génération de journalistes", a indiqué Oumy Régina Sambou.

La rencontre a été rehaussée par la présence, du président de la Convention des Jeunes Reporter du Sénégal (CJRS), Migui Marame Ndiaye, Birahim Seck du Forum Civil, le Doyen Ass Mademba Ndiaye...

Le secretaire Général du Synpics, le journaliste Bamba Kassé a encouragé les consoeurs pour la qualité du travail qu'elles fournissent et l'effort sur le terrain.