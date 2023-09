7ème édition du Salon international des mines : Les acteurs lancent un hackathon pour mettre en exergue les innovations de nos start-up.

Le ministère des mines et de la géologie a organisé un hackathon ce Jeudi 14 Septembre à l'UAM regroupant l'ensemble des acteurs du secteur. Cette cérémonie qui intervient à moins de 20 jours de la 7ème édition du Salon international des mines ( SIM-Senegal ) qui se tiendra du 03 au 05 Octobre 2023 au CICAD, constitue un espace qui permet de mettre en exergue toute l'innovation et la créativité des jeunes entrepreneurs en mettant en compétitivité les start-up, étudiants et autres porteurs de projets en vue de proposer des solutions technologiques dans le secteur."Cette cérémonie d'aujourd'hui permet également, aux différents participants de pouvoir réfléchir sur un certain nombre de problématiques qui peuvent affecter la pleine efficacité de nos exploitations minières. Et pour lesquelles, nos différents entrepreneurs sont chargés à travers leur innovation et leur créativité, de proposer des solutions durables qui permettent d'optimiser davantage les rendements des opérations minières, mais aussi qui peuvent être utiles à nos différentes administrations", a souligné Ibrahim Guèye secrétaire général du ministère des mines et de la géologie qui a présidé la cérémonie en représentant le ministre Oumar Sarr lors de la cérémonie. "Nous avons vraiment besoin d'intégrer de jeunes produits qui sont vraiment imbus de leurs talents d'innovation et de créativité et qui permettent aussi d'améliorer de façon sensible nos différentes performances au niveau de nos administrations", a conclu Ibrahim Guèye, le SG du ministère des mines...