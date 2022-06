7ème édition du Forum International sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest : La délégation reçue par le Khalife de Médina Baye.

En prélude à l'organisation du forum international sur la Finance Islamique de l'Afrique de l'Ouest (20 et 21 juin), une délégation du comité d'organisation a été reçue ce matin par le Khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass.



Composée de l'initiateur Serigne Mouhamadou Lamine Mbacké, Cheikh Ahmed Saloum Dieng etc, ladite délégation a sollicité les prières du guide religieux pour la réussite de l'événement avant de lui remettre son carton d'invitation.



Le forum sera une occasion de trouver les voies et moyens pour l'application de la loi Islamique, la charia dans les banques sénégalaises tout en respectant le principe d'équité qui est le pilier central des pratiques financières islamiques.



Le khalife de Médina Baye a remercié la délégation de cette visite et s’est même permis de faire un petit rappel de l'historique de la finance islamique...